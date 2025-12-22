Либерман: "Правительство 7 октября создает комиссию по подрыву расследования"

В понедельник, 22 декабря, на заседании фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Вместо того чтобы создать государственную следственную комиссию, правительство 7 октября создает комиссию по подрыву расследования. Ни один вменяемый человек по своей доброй воле не явится давать показания этой комиссии".

"Но у офицеров, например, не будет никакого выбора. Они дадут показания, эти показания немедленно утекут в прессу. В этой ситуации договоренности между свидетелями и исчезновение данных – это более чем реальный сценарий", – продолжил Либерман.

"Когда мы сменим это правительство, сменится и комиссия – будет создана государственная следственная комиссия", – сказал лидер НДИ.

"То же самое касается блица законопроектов. Например, законопроект об уклонении от службы будет отменен. Нет никакого шанса на то, что такой законопроект может существовать. И нет никакого шанса, что партии, отвергающие закон о призыве для всех, будут частью нашей коалиции", – резюмировал Либерман.