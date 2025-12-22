Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 22 декабря, температура существенно не изменится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Возможен слабый дождь на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 8-19 градусов, в Тель-Авиве – 11-22, в Хайфе – 13-22, в Эйлате – 13-24, в Беэр-Шеве – 10-23, на побережье Мертвого моря – 12-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-21, в Ариэле – 7-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-21, на Голанских высотах – 11-19.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 20-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

Во вторник – местами дожди. В среду-четверг – малооблачно, тепло. В пятницу-воскресенье – дожди, временами с грозами.