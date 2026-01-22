Названо имя "самозванца-офицера", собиравшего секретные данные в первые дни войны после 7.10

Верховный суд разрешил опубликовать в СМИ имя "самозванца-офицера", проникшего в штаб Южного округа в первые дни войны "Железные мечи", начавшейся 7 октября 2023 года после нападения террористов из Газы.

Это 32-летний Асаф Шмуэлович.

Также разрешены к публикации дополнительные подробности этого громкого дела.

Процесс более двух лет шел в закрытом режиме и был ограничен запретом на разглашение деталей. На этом фоне вокруг фигуранта распространялись слухи, в том числе о его возможных связях с движением "Ахим ле-нешек".

По версии обвинения, в первые дни войны Асаф Шмуэлович выдавал себя за капитана, хотя его реальное армейское звание – лейтенант, он проникал в штабы и оперативные центры, фиксировал и собирал секретную информацию, включая записи разговоров, и передавал сведения лицам, не уполномоченным на доступ к ним. Ему инкриминируют, среди прочего, шпионаж, передачу секретной информации, незаконное проникновение на военные объекты и обмане.

При этом в материалах обвинения отмечается, что речь не идет о работе на враждебные структуры или о передаче информации противнику.

В обвинительном заключении описывается, что уже утром 7 октября 2023 года Асаф Шмуэлович смог проникнуть в одну из военных штаб-квартир на юге, не имея на то разрешения командования, он присутствовал на оценках обстановки и находился в центре управления боевыми действиями. На следующий день он прибыл на базу, фотографировал военнослужащих и экраны армейских компьютеров, а также смог проникнуть в чувствительную структуру в Южном округе, нося погоны капитана, представившись "офицером оперативной разведки".

На фоне хаоса первых дней войны обвиняемый, по версии прокуратуры, добивался оформления назначений и допусков посредством "ложных представлений" о своих полномочиях. Однако защита, утверждает, что назначения опирались на прежнее знакомство с одним из высокопоставленных офицеров и на реальный опыт службы Шмуэловича.

Судя по опубликованным данным, по делу проводилось длительное психиатрическое обследование, затем – вторая экспертиза, и вывод был таким: обвиняемый не был ответственен за свои действия в момент совершения деяний. Прокуратура заявила, что принимает этот вывод. То есть речь идет о линии защиты на основании психических проблем у обвиняемого, что в итоге может привести к оправданию.

На данный момент Асаф Шмуэлович находится под арестом в условиях госпитализации. Суд запросил материалы для рассмотрения возможной альтернативы содержанию под стражей.

В публикациях израильских СМИ (Ynet, "Мако", "Маарив") приводятся заявления семьи и близких: они утверждают, что Асаф Шмуэлович пришел "помогать", не скрывал своих настоящих данных, имел высокий уровень допуска и получал назначения, подписанные высокопоставленным командиром. Обвинение, по их версии, "непропорционально", а сама история обросла "конспирологией" и ошибочными слухами.

Напомним, в январе 2024 года сайт Newsru.co.il сообщал, что окружной суд Беэр-Шевы смягчил полный запрет на публикацию по делу о самозванце, который воспользовался неразберихой первых дней войны, проник в штаб Южного военного округа и получил доступ к секретной информации. Тогда же отмечалось, что обвинительное заключение было подготовлено по итогам расследования полиции и общей службы безопасности (ШАБАК), а фигуранту вменялись мошенничество при отягчающих обстоятельствах, распространение и хранение секретной информации и незаконное проникновение на военный объект.