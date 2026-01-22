Патроны в младенческой бутылочке: арестован 29-летний житель Наби-Ильяс
Военнослужащие ЦАХАЛа и бойцы пограничной полиции МАГАВ после получения разведывательной информации провели обыск в доме подозреваемого в арабской деревне Наби-Ильяс в окрестностях Калькилии.
В ходе обыска был найден пистолет-пулемет "Карл Густав" ("Карло") кустарного производства, а также патроны калибра 9 мм, спрятанные в бутылочке с детским питанием.
29-летний подозреваемый был задержан и передан для допроса в полицию, по завершении допроса его поместили под стражу.
