Израиль

Патроны в младенческой бутылочке: арестован 29-летний житель Наби-Ильяс

Иудея и Самария
Полиция
время публикации: 22 января 2026 г., 17:14 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 17:14
Патроны в младенческой бутылочке: арестован 29-летний житель Наби-Ильяс
Пресс-служба полиции Израиля

Военнослужащие ЦАХАЛа и бойцы пограничной полиции МАГАВ после получения разведывательной информации провели обыск в доме подозреваемого в арабской деревне Наби-Ильяс в окрестностях Калькилии.

В ходе обыска был найден пистолет-пулемет "Карл Густав" ("Карло") кустарного производства, а также патроны калибра 9 мм, спрятанные в бутылочке с детским питанием.

29-летний подозреваемый был задержан и передан для допроса в полицию, по завершении допроса его поместили под стражу.

Израиль
