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Израиль

На КПП около Иерусалима в багажнике автомобиля обнаружили связанного осла. Видео

Полиция
Животные
время публикации: 22 июля 2026 г., 08:12 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 08:16
На КПП около Иерусалима в багажнике автомобиля обнаружили связанного осла. Видео
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники пограничной полиции и охранники обнаружили связанного осла в багажнике легкового автомобиля на КПП "Минаарот", к югу от Иерусалима.

Автомобиль, следовавший из Гуш-Эциона в направлении Иерусалима, был остановлен для проверки вечером 21 июля. Открыв багажник, полицейские нашли осла со связанными ногами.

Водитель заявил, что животное плохо себя чувствует и он намеревался доставить его на ферму в иерусалимском районе Неве-Яаков.

28-летний житель Бейтар-Илита был задержан для дальнейшего расследования. Осла передали представителям общества защиты животных.

Израиль
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