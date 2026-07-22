На КПП около Иерусалима в багажнике автомобиля обнаружили связанного осла. Видео

Сотрудники пограничной полиции и охранники обнаружили связанного осла в багажнике легкового автомобиля на КПП "Минаарот", к югу от Иерусалима.

Автомобиль, следовавший из Гуш-Эциона в направлении Иерусалима, был остановлен для проверки вечером 21 июля. Открыв багажник, полицейские нашли осла со связанными ногами.

Водитель заявил, что животное плохо себя чувствует и он намеревался доставить его на ферму в иерусалимском районе Неве-Яаков.

28-летний житель Бейтар-Илита был задержан для дальнейшего расследования. Осла передали представителям общества защиты животных.