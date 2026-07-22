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Израиль

Полиция и Налоговое управление раскрыли схему отмывания около полумиллиарда шекелей

Полиция
Расследование
Налоги
время публикации: 22 июля 2026 г., 07:01 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 07:04
Полиция и Налоговое управление раскрыли схему отмывания около полумиллиарда шекелей
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция и Налоговое управление Израиля задержали трех основных подозреваемых по делу о мошенничестве, отмывании капитала и налоговых преступлениях на сумму около полумиллиарда шекелей.

Скрытое расследование продолжалось более года. По версии следствия, подозреваемые управляли международной финансовой схемой, целью которой были отмывание денег, уклонение от налогов и умышленное сокрытие доходов.

Дело получило кодовое название "Платежный ваучер" из-за широкого использования платежных квитанций по сделкам с недвижимостью.

Следователи полагают, что подозреваемые создали сеть фиктивных компаний и некоммерческих организаций в Израиле и за рубежом. Через нее они отмывали средства для местных компаний, переводили деньги из-за границы и возвращали их в Израиль. В схеме, как утверждается, использовались наличные, фиктивные счета-фактуры, банковские переводы, платежи по сделкам с недвижимостью и счета родственников.

14 июля расследование перешло в открытую фазу. Полиция провела обыски в домах 16 подозреваемых, некоторые из них были задержаны. В ходе обысков были конфискованы десятки объектов имущества, которые, по версии следствия, были приобретены на средства, полученные преступным путем.

К настоящему времени допрошены десятки предполагаемых клиентов схемы.

Арест двух основных подозреваемых, жителей Кирьят-Йеарим и Тель-Авива в возрасте 48 и 56 лет, продлен судом до четверга, 23 июля.

Израиль
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