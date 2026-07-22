13-я ночь военного противостояния США и Ирана: удары по оперативным центрам и складам БПЛА

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о завершении очередной серии ударов по территории Ирана. Это была 11-я подряд вечерняя волна американских ударов и 13-я ночь нынешнего этапа военного противостояния.

Американские силы атаковали иранские центры управления военными операциями, морские силы, авиационные ангары, хранилища беспилотников и объекты военной логистики. В CENTCOM заявили, что целью остается снижение способности Ирана угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе.

По данным командования, за последние три месяца Иран атаковал более 30 коммерческих судов. Несмотря на это, пролив остается открытым: с начала мая американские силы содействовали проходу около 900 судов, перевозивших примерно 450 млн баррелей нефти.

Иранские СМИ сообщали о работе систем ПВО в Тегеране. Взрывы были слышны к западу от Тебриза, в Чабахаре и Бушере. Власти провинции Восточный Азербайджан подтвердили, что американскому удару подвергся военный объект возле Тебриза. По данным Tasnim, в Бушере могли быть атакованы два объекта.

Заместитель губернатора провинции Хузестан сообщил об американских ударах по районам возле Бехбехана и Омидийе. Первоначально агентство Fars также передало о взрывах в районе Сирика в провинции Хормозган, однако позднее местный чиновник заявил, что ни удара, ни взрыва в Сирике и других районах провинции не было.

CENTCOM не опубликовал подробного списка населенных пунктов и результатов отдельных атак.

США заявляют, что продолжают операцию для обеспечения свободы судоходства через Ормузский пролив. Тегеран обвиняет Вашингтон в агрессии. КСИР атакует американские военные объекты в странах региона.