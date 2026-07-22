Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 22 июля, температура немного повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 20-32 градусов, в Тель-Авиве – 25-32, в Хайфе – 25-31, в Эйлате – 29-42, в Беэр-Шеве – 22-36, на побережье Мертвого моря – 29-40, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-32, в Ариэле – 21-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-38, на Голанских высотах – 23-38.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн 50-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В четверг – жарко. В пятницу температура немного понизится. В субботу-вторник – без существенных изменений.