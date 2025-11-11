У супругов из Лода изъяты деньги, оружие и охраняемая законом хищная птица

В рамках особой операции по предотвращению насильственных преступлений в арабском секторе спецназ полиции, бойцы пограничной полиции МАГАВ и сотрудники кинологического подразделения полиции Центрального округа провели рейд на дом в районе Неве-Ярак в Лоде.

Были задержаны муж и жена в возрасте около 30 лет. У них изъяты пистолет "Глок", боеприпасы, а также 250 тысяч шекелей наличными. Кроме того, в деревянном вольере во дворе дома обнаружена охраняемая законом хищная птица – большой подорлик – которая незаконно удерживалась в домашних условиях.

Арест подозреваемых был продлен, и по завершении сбора доказательств против женщины будет подано обвинительное заключение.