Израиль

Из запертой машины в Иерусалиме спасли филина, птица конфискована. Видео

Животные
время публикации: 10 августа 2025 г., 13:48 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 13:55
Из запертой машины в Иерусалиме спасли филина, птица конфискована. Видео
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Иерусалимского округа получили сообщение об охраняемой законом птице, которая была заперта в автомобиле в арабском квартале Байт-Ханина на севере Иерусалима. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили филина, грустно сидевшего на руле. Филин (Bubo bubo) это самая крупная птица из семейства совиных, и содержание филинов в неволе категорически запрещено.

На место были вызваны работники ветеринарного отдела муниципалитета Иерусалима и полицейские саперы. Автомобиль был вскрыт, птица спасена живой и невредимой. Ветеринары передали филина инспектору Управления природы и парков, который перевез птицу на обследование в больницу для диких животных.

После обследования и лечения филин будет переведен в подходящее ему безопасное место. Полиция подчеркивает: место диких животных и птиц – на свободе в природе, категорически запрещено удерживать их в неволе в ненадлежащих условиях. Кроме того, филин был оставлен в запертом автомобиле в сильную жару и мог погибнуть.

