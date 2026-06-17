Акция протеста "харедим" против задержания дезертира: перекрыто 4-е шоссе
время публикации: 17 июня 2026 г., 08:36 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 08:45
Десятки представителей радикальных ультрарелигиозных движений перегородили 4-е шоссе возле Бней-Брака в знак протеста против задержания уклоняющегося от службы в армии. Полиция объявила акцию протеста незаконной.
На месте работают сотрудники полиции, которые пытаются разогнать демонстрантов и регулируют дорожное движение, перенаправляя транспорт по альтернативным маршрутам.
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