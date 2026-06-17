x
17 июня 2026
|
последняя новость: 08:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 июня 2026
|
17 июня 2026
|
последняя новость: 08:36
17 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Акция протеста "харедим" против задержания дезертира: перекрыто 4-е шоссе

Транспорт
Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 17 июня 2026 г., 08:36 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 08:45
Акция протеста "харедим" против задержания дезертира: перекрыто 4-е шоссе
Flash90

Десятки представителей радикальных ультрарелигиозных движений перегородили 4-е шоссе возле Бней-Брака в знак протеста против задержания уклоняющегося от службы в армии. Полиция объявила акцию протеста незаконной.

На месте работают сотрудники полиции, которые пытаются разогнать демонстрантов и регулируют дорожное движение, перенаправляя транспорт по альтернативным маршрутам.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 июня 2026

"Харедим" прибыли в Ашдод защищать арестованного дезертира, но тот оказался светским
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июня 2026

Партия "Дегель а-Тора" планирует крупнейшую акцию протеста против призыва в армию
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июня 2026

Полиция разгоняет акцию протеста "харедим" на перекрестке Гилат
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 15 июня 2026

Религиозные публицисты высказались о призыве харедим и интеграции девушек в боевых частях