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Израиль

"Харедим" прибыли в Ашдод защищать арестованного дезертира, но тот оказался светским

Акции протеста
Призыв ультраортодоксов
Ашдод
время публикации: 12 июня 2026 г., 13:37 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 13:37

В ночь на пятницу дорожная полиция задержала на въезде в Ашдод мужчину, которого заподозрили в уклонении от военной службы. Задержанный проявил находчивость и отправил сообщение о задержании через систему оповещения, используемую представителями ультрарелигиозных радикальных организаций для проведения акций протестов против арестов дезертиров.

К месту событий прибыли несколько десятков "харедим", чтобы постараться "отбить" задержанного у полиции, однако выяснилось, что сам он к ортодоксальному сектору никакого отношения не имеет, и более того, в машине с ним ехали девушки.

В итоге мужчина освобожден без каких-либо ограничительных условий, а инцидент завершился без дополнительных задержаний.

Израиль
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