"Харедим" прибыли в Ашдод защищать арестованного дезертира, но тот оказался светским

В ночь на пятницу дорожная полиция задержала на въезде в Ашдод мужчину, которого заподозрили в уклонении от военной службы. Задержанный проявил находчивость и отправил сообщение о задержании через систему оповещения, используемую представителями ультрарелигиозных радикальных организаций для проведения акций протестов против арестов дезертиров.

К месту событий прибыли несколько десятков "харедим", чтобы постараться "отбить" задержанного у полиции, однако выяснилось, что сам он к ортодоксальному сектору никакого отношения не имеет, и более того, в машине с ним ехали девушки.

В итоге мужчина освобожден без каких-либо ограничительных условий, а инцидент завершился без дополнительных задержаний.