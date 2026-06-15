Полиция разгоняет акцию протеста "харедим" на перекрестке Гилат

Сотрудники полиции Южного округа действуют на перекрестке Гилат, где пересекаются шоссе 25 и 241: несколько десятков ультраортодоксов собрались в районе перекрестка на акцию протеста против ареста дезертира.

Полиция сообщает, что участники акции протеста нарушают общественный порядок и перекрывают движение транспорта.

Водителей просят избегать поездок в этот район, пользоваться альтернативными маршрутами и выполнять указания полицейских на месте.