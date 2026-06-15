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Израиль

Полиция разгоняет акцию протеста "харедим" на перекрестке Гилат

Призыв ультраортодоксов
Полиция
Акции протеста
Харедим
время публикации: 15 июня 2026 г., 14:07 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 14:07
Полиция разгоняет акцию протеста "харедим" на перекрестке Гилат
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Южного округа действуют на перекрестке Гилат, где пересекаются шоссе 25 и 241: несколько десятков ультраортодоксов собрались в районе перекрестка на акцию протеста против ареста дезертира.

Полиция сообщает, что участники акции протеста нарушают общественный порядок и перекрывают движение транспорта.

Водителей просят избегать поездок в этот район, пользоваться альтернативными маршрутами и выполнять указания полицейских на месте.

Израиль
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