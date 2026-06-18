Религиозные депутаты бойкотируют заседания, обсуждение реформы Караи отменено

Депутаты ультрарелигиозных партий ШАС и "Яадут а-Тора", а также представители партий "Ционут Датит" и "Оцма Иегудит", не явились в четверг на заседание комиссии по подготовке законопроекта о реформе СМИ, вследствие чего обсуждение и голосование были отменены.

Как сообщает "А-Йом", в оппозиции поспешили заявить, что правительство утратило поддержку даже в парламентских комиссиях и не может более продвигать законодательные инициативы.

Напомним, ультрарелигиозные партии отказываются голосовать с коалицией после того, как главы правительства Биньямин Нетаниягу снял с повестки дня вопрос о субсидировании яслей, объясняя это отсутствием необходимой поддержки.

Чтобы смягчить гнев ортодоксов, коалиция планирует провести сокращенный закон о призыве, из которого исключены все пункты, кроме освобождения задержанных дезертиров.