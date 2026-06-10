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Израиль

Дело министра социального равноправия Май Голан передано в прокуратуру

Ликуд
Расследование
Коррупция
Прокуратура
время публикации: 10 июня 2026 г., 13:56 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 13:56
Дело министра социального равноправия Май Голан передано в прокуратуру
Moshe Shai/FLASH90

Полиция завершила расследование в отношении министра социального равноправия Май Голан, а также связанных с ней государственных служащих и других фигурантов дела.

Расследование велось по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением норм государственной службы и коррупцией, его вели следователи отдела по борьбе с мошенничеством подразделения "ЛАХАВ-433" в сопровождении отдела по налоговым и экономическим преступлениям прокуратуры Тель-Авивского округа.

После нескольких месяцев скрытого расследования, проводившегося с разрешения юридического советника правительства, в сентябре 2025 года дело было переведено в открытую фазу. Следствие проверяло подозрения в совершении ряда преступлений, включая получение взятки, мошенничество и злоупотребление доверием, получение имущества обманным путем при отягчающих обстоятельствах, подделку документов с целью получения выгоды, воспрепятствование правосудию и препятствование действиям сотрудников полиции.

В рамках расследования были допрошены десятки подозреваемых и свидетелей.

После завершения всех следственных действий руководство подразделения "ЛАХАВ-433" и следственного управления полиции утвердило передачу материалов дела в прокуратуру для изучения и принятия решения о дальнейших процессуальных шагах.

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