x
03 ноября 2025
|
последняя новость: 20:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 ноября 2025
|
03 ноября 2025
|
последняя новость: 20:03
03 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В рамках дела "Рука руку моет" допрошен мэр Кирьят-Гата Кфир Свиса

Муниципалитеты
Профсоюзы
Коррупция
Ликуд
время публикации: 03 ноября 2025 г., 19:14 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 19:20
В рамках дела "Рука руку моет" допрошен мэр Кирьят-Гата Кфир Свиса
Wikipedia.org. Фото: Oded Karni

Одним из допрошенных по крупному коррупционному делу "Рука руку моет", в рамках которого ранее в понедельник был задержан глава Всеобщей федерации профсоюзов Арнон Бар-Давид, стал мэр Кирьят Гата Кфир Свиса, сообщает "Исраэль а-Йом".

Всего неделю назад Свиса подписал в присутствии главы правительства Биньямина Нетаниягу масштабное "зонтичное соглашение" о развитии города, в рамках которого в Кирьят-Гате построят дома на 21 тысячу квартир. За короткий срок своей каденции избранный в 2023 году мэр успел назвать городской мост в честь брата премьер-министра Йонатана Нетаниягу, а школу – в честь отца Сары Нетаниягу Шмуэля Бен-Арци.

В канцелярии мэра подтвердили, что он дало показания "в рамках крупного расследования, в котором задействованы сотни людей". В канцелярии Свисы подчеркивают, что "за годы своей общественной деятельности он действовал безупречно и руководствовался принципами честности и прозрачности".

До избрания мэром Кфир Свиса занимал должность генерального директора министерства культуры и спорта, на которую он был назначен министром Мики Зоаром. В 2021 году Свиса вошел в совет директоров Еврейского национального фонда (ККЛ), а также возглавил "Всемирный ликуд", где проработал генеральным директором до 2022 года.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 ноября 2025

Опубликовано имя известного бизнесмена, задержанного по делу "Рука руку моет"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 ноября 2025

"Рука руку моет": арест главы "Гистадрута" продлен на восемь дней. Видео
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 ноября 2025

Полиция проводит обыски и задержания в штаб-квартире "Гистадрута"