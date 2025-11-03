В рамках дела "Рука руку моет" допрошен мэр Кирьят-Гата Кфир Свиса

Одним из допрошенных по крупному коррупционному делу "Рука руку моет", в рамках которого ранее в понедельник был задержан глава Всеобщей федерации профсоюзов Арнон Бар-Давид, стал мэр Кирьят Гата Кфир Свиса, сообщает "Исраэль а-Йом".

Всего неделю назад Свиса подписал в присутствии главы правительства Биньямина Нетаниягу масштабное "зонтичное соглашение" о развитии города, в рамках которого в Кирьят-Гате построят дома на 21 тысячу квартир. За короткий срок своей каденции избранный в 2023 году мэр успел назвать городской мост в честь брата премьер-министра Йонатана Нетаниягу, а школу – в честь отца Сары Нетаниягу Шмуэля Бен-Арци.

В канцелярии мэра подтвердили, что он дало показания "в рамках крупного расследования, в котором задействованы сотни людей". В канцелярии Свисы подчеркивают, что "за годы своей общественной деятельности он действовал безупречно и руководствовался принципами честности и прозрачности".

До избрания мэром Кфир Свиса занимал должность генерального директора министерства культуры и спорта, на которую он был назначен министром Мики Зоаром. В 2021 году Свиса вошел в совет директоров Еврейского национального фонда (ККЛ), а также возглавил "Всемирный ликуд", где проработал генеральным директором до 2022 года.