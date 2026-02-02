x
|
Израиль

Мэр крупного города задержан по подозрению в присвоении пожертвований во время войны

время публикации: 02 февраля 2026 г., 08:24 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 08:37
Мэр крупного города задержан по подозрению в присвоении пожертвований во время войны
Moshe Shai/FLASH90

Следователи департамента полиции по борьбе с мошенничеством в управлении ЛАХАВ 433 задержали мэра крупного города, а также ряд высокопоставленных чиновников муниципалитета и бизнесменов по подозрению в коррупции.

Задержания и обыски были проведены по результатам скрытого расследования подозрений в присвоении пожертвований в размере около 20 миллионов шекелей, которые были сделаны муниципалитету различными структурами во время войны "Железные мечи".

Расследование было начато после того, как один из членов муниципального совета потребовал на заседании совета предоставить отчет о расходе пожертвованных средств, однако получил отказ.

