Глава муниципалитета на севере Израиля задержан по делу о коррупции в сфере IT-услуг

Следователи департамента полиции Израиля по борьбе с мошенничеством и сотрудники полиции Северного округа провели утром во вторник, 28 апреля, операцию по задержанию 10 человек по подозрению в коррупции.

5 человек, включая главу местного совета, были задержаны в качестве подозреваемых, еще пять взяты под стражу для допроса. В офисах местного совета и домах задержанных были проведены обыски.

Обыски и задержания последовали в рамках перехода в открытую фазу скрытного расследования подозрений во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, получении выгоды мошенническим путем, отмывании денег, а также нарушений Ордонанса о подоходном налоге и Закона об НДС.

Материалы, собранные в ходе расследования, свидетельствуют о коррупционных связях между поставщиками IT-услуг и высокопоставленными должностными лицами ряда органов местного самоуправления на севере страны. Кроме того, в ходе расследования установлено, что стороны действовали сообща с целью мошеннического хищения бюджетных средств.

Негласное расследование проводилось в сотрудничестве с Налоговым управлением и Управлением по противодействию отмыванию денег.