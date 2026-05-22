Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 22 мая, температура немного повысится, но будет ниже среднесезонной. Переменная облачность. Временами слабые дожди на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 12-23 градусов, в Тель-Авиве – 18-25, в Хайфе – 17-23, в Эйлате – 21-34, в Беэр-Шеве – 16-28, на побережье Мертвого моря – 21-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-25, в Ариэле – 14-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-28, на Голанских высотах – 14-28.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн 40-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

В субботу-воскресенье – малооблачно. В понедельник местами возможны осадки. Во вторник-четверг – переменная облачность.