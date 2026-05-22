ISNA: Иран и США согласовывают формулу дальнейших переговоров

Иранское агентство ISNA сообщило, что между Тегераном и Вашингтоном продолжается обмен посланиями при посредничестве Пакистана с целью выработать рамки возможного соглашения.

По данным агентства, стороны обмениваются сообщениями и черновиками документов, пытаясь согласовать формулу дальнейших переговоров.

Ранее иранские источники заявляли, что Тегеран изучает американские предложения, касающиеся "рамок и мер по укреплению доверия".

Катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на иранского чиновника сообщал, что переговорщики "очень близки" к согласованию проекта текста, однако ключевые разногласия сохраняются.

По данным Reuters, Иран добивается всеобъемлющего прекращения боевых действий, гарантий, что не будет новых атак, снятия ограничений на экспорт нефти и разморозки активов. В свою очередь, Вашингтон настаивает на обсуждении ядерной программы Ирана как центрального условия урегулирования.