ISNA: Иран и США согласовывают формулу дальнейших переговоров
Иранское агентство ISNA сообщило, что между Тегераном и Вашингтоном продолжается обмен посланиями при посредничестве Пакистана с целью выработать рамки возможного соглашения.
По данным агентства, стороны обмениваются сообщениями и черновиками документов, пытаясь согласовать формулу дальнейших переговоров.
Ранее иранские источники заявляли, что Тегеран изучает американские предложения, касающиеся "рамок и мер по укреплению доверия".
Катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на иранского чиновника сообщал, что переговорщики "очень близки" к согласованию проекта текста, однако ключевые разногласия сохраняются.
По данным Reuters, Иран добивается всеобъемлющего прекращения боевых действий, гарантий, что не будет новых атак, снятия ограничений на экспорт нефти и разморозки активов. В свою очередь, Вашингтон настаивает на обсуждении ядерной программы Ирана как центрального условия урегулирования.