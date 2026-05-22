Bloomberg: США потеряли почти пятую часть арсенала беспилотников MQ-9 Reaper в войне с Ираном

США в ходе военной операции против Ирана потеряли почти пятую часть своего арсенала тяжелых разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, с начала боевых действий в конце февраля иранскими ПВО были подбиты десятки таких БПЛА, что составляет около 20% довоенных запасов Пентагона.

Стоимость одного MQ-9 Reaper может достигать 30 млн долларов. Эти беспилотники оснащены мощными сенсорами и камерами, а также способны нести ракеты Hellfire и авиабомбы JDAM.

Ранее американские СМИ со ссылкой на официальных представителей США сообщали о потере более чем десяти MQ-9 в первые недели конфликта.

По сведениям Bloomberg, если учитывать беспилотники, получившие повреждения и позднее списанные, общее число потерянных MQ-9 Reaper может достигать 30. В таком случае общий ущерб оценивается примерно в 1 млрд долларов.

Потери Reaper стали одной из заметных статей материального ущерба США в войне с Ираном.