ЦАХАЛ: около ливанской границы уничтожены двое вооруженных мужчин
время публикации: 22 мая 2026 г., 05:17 | последнее обновление: 22 мая 2026 г., 05:20
ЦАХАЛ сообщил, что наблюдатели выявили подозрительное передвижение двух вооруженных мужчин в нескольких сотнях метров от границы с Израилем на юге Ливана.
По данным армейской пресс-службы, после обнаружения за ними велось непрерывное наблюдение, а затем оба были атакованы с воздуха и ликвидированы.
Израильские силы, действующие в этом районе, провели прочесывание местности. Признаков присутствия других подозреваемых обнаружено не было. В ЦАХАЛе заявили, что инцидент завершен, армия поддерживает постоянную связь с приграничными населенными пунктами и будет сообщать о дальнейших изменениях.