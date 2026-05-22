ЦАХАЛ: около ливанской границы уничтожены двое вооруженных мужчин

ЦАХАЛ сообщил, что наблюдатели выявили подозрительное передвижение двух вооруженных мужчин в нескольких сотнях метров от границы с Израилем на юге Ливана.

По данным армейской пресс-службы, после обнаружения за ними велось непрерывное наблюдение, а затем оба были атакованы с воздуха и ликвидированы.

Израильские силы, действующие в этом районе, провели прочесывание местности. Признаков присутствия других подозреваемых обнаружено не было. В ЦАХАЛе заявили, что инцидент завершен, армия поддерживает постоянную связь с приграничными населенными пунктами и будет сообщать о дальнейших изменениях.