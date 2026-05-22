Ответ New York Times на критику по статье о насилии в отношении палестинцев: "Ошибок не найдено"

Газета The New York Times ответила на резкую критику колонки обозревателя Николаса Кристофа, в которой он обвинил Израиль в систематическом сексуальном насилии над палестинскими заключенными, в том числе утверждая, что собак якобы тренировали для изнасилования палестинцев.

Кристоф и редактор раздела мнений NYT Кэтлин Кингсбери отвергли обвинения в недостоверности публикации, заявив, что перед выходом колонка прошла строгую проверку отделом фактчекинга раздела мнений, а после изучения критики редакторы "не нашли ошибок".

В публикации, подготовленной в формате вопросов и ответов, Кристоф и Кингсбери подтвердили, что редакция стоит за опубликованной колонкой. В начале текста NYT отмечает, что после публикации получила множество откликов: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обвинил газету в распространении "кровавого навета", часть читателей утверждала, что Кристоф продвигает пропаганду ХАМАСа, некоторые отменили подписку, однако другие читатели, включая тех, кто назвал себя евреями, написали, что благодарны за публикацию материала.

Кингсбери в ответ на вопрос, стоит ли NYT за этой колонкой, ответила: "Да". По ее словам, Кристоф опирался на "растущий массив свидетельств" о жестоком обращении с заключенными в Израиле, включая публикации правозащитных организаций и "авторитетных СМИ", в том числе израильских. Она заявила, что перед публикацией материал прошел "строгую проверку" отделом фактчекинга раздела "Мнения", а также был рассмотрен отделами стандартов и юридической службой NYT. После публикации, по словам Кингсбери, редакторы изучили претензии читателей и других критиков и "не нашли ошибок".

Кристоф сообщил, что ездил "на Западный берег" и лично взял интервью у 14 мужчин и женщин, переживших, по их словам, изнасилование или другие формы сексуального насилия. Он также сослался на три исследования, девять организаций и двух израильских адвокатов, работавших с этой темой. По словам Кристофа, министерство национальной безопасности Израиля отказалось от комментариев, а Управление тюрем Израиля дало общий отказ от обвинений, который был включен в колонку, но не ответило на конкретные вопросы. Кристоф подчеркнул, что по каждому человеку, чьи слова он цитировал, он говорил либо со свидетелем, либо с родственником, адвокатом или социальным работником, которому этот человек рассказывал о произошедшем, либо сверял рассказ с прежними публичными заявлениями.

NYT отдельно отвергла утверждения, что материал в разделе "Мнения" был подготовлен по более низким стандартам, чем новостная публикация. Кингсбери заявила, что различие между новостными материалами и колонками мнений состоит не в уровне проверки, а в форме и цели: колонка предлагает читателям аргумент, тогда как новостные расследования устанавливают и подтверждают факты без построения авторской позиции. Она подчеркнула, что все материалы раздела "Мнения" должны соответствовать высоким стандартам точности и добросовестности, и колонка Кристофа, по ее словам, этим стандартам соответствовала.

Отвечая на вопрос о достоверности источников, Кингсбери заявила, что NYT не исключает показания людей только потому, что они были заключенными или задержанными. Кристоф признал, что два источника – Исса Амро и Сами ас-Саи – подверглись особенно пристальному критическому разбору, однако, по его словам, фактчекеры изучили их прежние рассказы, оба со временем предоставляли дополнительные детали, а редакторы сверили их показания с другими источниками и сочли их заслуживающими доверия. Кристоф также написал, что обвинения в изнасиловании трудно документировать и они часто оспариваются, но, по его опыту, общества обычно слишком медленно верят обвинителям, а не слишком быстро.

Отдельный блок публикации NYT посвящен одному из самых спорных фрагментов колонки – утверждению о сексуальном насилии с использованием собаки. Кристоф написал, что именно этот пассаж вызвал "наибольшее отвращение и неверие". Он заявил следующее: "Палестинский журналист, задержанный в 2024 году, рассказал мне, что его удерживали, раздели, завязали глаза и надели наручники, в то время как привели собаку, и с поощрения проводника она взобралась на него и проникла в него. До разговора со мной он доверительно рассказал об этом Общественному комитету против пыток в Израиле, израильской правозащитной организации". Кристоф заявил, что долго думал, включать ли этот эпизод, и решил включить, поскольку этот человек рассказывал об этом ранее, а подобные случаи, по словам Кристофа, происходили и в других странах. Он упомянул режим Пиночета в Чили и медицинскую литературу о травмах, причиненных "проникновением собаки".

NYT также ответила на критику по поводу упоминания сексуального насилия со стороны боевиков ХАМАСа 7 октября 2023 года. Кингсбери заявила, что газета "решительно не согласна" с утверждением, будто нет надежных доказательств такого насилия, и напомнила, что новостная редакция NYT, независимые правозащитные организации и другие СМИ документировали сексуальные нападения, совершенные боевиками во время атаки 7 октября. Кристоф отверг утверждение, что его колонка была опубликована, чтобы отвлечь внимание от отдельного израильского отчета о сексуальном насилии ХАМАСа: по его словам, материал несколько недель проходил фактчекинг и редактирование, а сроки публикации не были связаны с этим отчетом.

В заключительной части Кристоф ответил на вопрос, не усиливает ли такая публикация антисемитизм. Он назвал этот вопрос "справедливым" и написал, что сталкивался с подобной дилеммой всю карьеру: освещение зверств ХАМАСа 7 октября могло усиливать исламофобию, а его материалы о геноциде в Дарфуре могли усиливать предубеждения против арабов. "Решение не в том, чтобы отводить взгляд", – написал Кристоф.

Как сообщалось 14 мая, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр иностранных дел Гидеон Саар распорядились начать подготовку иска о клевете против газеты The New York Times в связи с публикацией обозревателя Николаса Кристофа, которую в Иерусалиме назвали "одной из самых чудовищных и искаженных лживых публикаций против Государства Израиль в современной прессе". В заявлении подчеркивалось, что материал Кристофа получил поддержку редакции NYT.

Многие юристы отмечают, что государству Израиль крайне сложно будет победить в случае подачи иска против американского издания в целом. Более перспективным может быть иск о клевете против конкретного журналиста, впрочем и в таком случае будет сложно доказать злонамеренность автора публикации.

Отметим, что Кэтлин Кингсбери и Николас Кристоф являются лауреатами Пулитцеровской премии: Кингсбери получила премию в 2015 году в категории редакционного комментария, Кристоф – в 2006 году в категории комментария. Кроме того, в 1990 году Кристоф вместе с Шерил ВуДанн получил Пулитцеровскую премию за международный репортаж о событиях на площади Тяньаньмэнь.

11 мая, за день до публикации отчета об использовании террористами ХАМАСа сексуального насилия против израильтян в качестве оружия, газета New York Times опубликовала в разделе "мнения" статью, обвиняющую израильтян в сексуальном насилии против палестинцев. Автор материала Николас Кристоф призывал объединиться в осуждении изнасилований. "Сторонники Израиля призвали к этому после жестоких сексуальных нападений ХАМАСа на израильских женщин 7 октября 2023 года. Дональд Трамп, Джо Байден, Биньямин Нетаниягу, многие американские сенаторы осудили сексуальное насилие, и Нетаниягу справедливо призвал всех лидеров цивилизованного мира заявить об этом", – писал Кристоф. "Однако в ходе интервью палестинцы рассказали мне о ширящейся израильской практике применения сексуального насилия в отношении мужчин, женщин и даже детей. Это делают солдаты, поселенцы, следователи", – утверждает он. "Нет свидетельств, что приказы об изнасилованиях отдаются израильскими лидерами. Однако в последние годы они создали аппарат безопасности, в котором сексуальное насилие стало, как отмечается в отчете ООН, "стандартным методом действий" и "важным элементом обращения с палестинцами", – заявлял журналист. Он ссылался на отчет, опубликованный в минувшем месяце правозащитной организацией Euro-Med Human Rights Monitor, стоящей на антиизраильских позиция. В нем утверждается, что Израиль использует систематическое сексуальное насилие как часть организованной государственной политики. Кристоф утверждал, что часто в таких случаях используются служебные собаки, а израильтяне снимают происходящее. Один из освобожденных, которого называют журналистом из Газы, рассказал, что перед освобождением его предупредили: "Если хочешь остаться в живых, никому не рассказывай".

12 мая Гражданская комиссия по документированию и расследованию преступлений ХАМАСа опубликовала доклад о сексуальном и гендерном насилии, совершенном террористами и их сообщниками во время нападения 7 октября 2023 года и в период удержания заложников в Газе. Доклад насчитывает около 250 страниц и содержит ссылки более чем на 10000 документированных материалов. В комиссии заявляют, что речь идет о самой обширной на данный момент доказательной базе по этой теме. По данным комиссии, в основу доклада легли материалы цифрового архива: более 10000 фотографий и видеозаписей, свыше 1800 часов просмотра и анализа визуальных материалов, более 430 интервью, свидетельств и встреч с выжившими, бывшими заложниками, свидетелями, экспертами и родственниками жертв. В комиссии отмечают, что все материалы были сопоставлены по времени и географии событий. Отмечено, что жертвы преступлений были гражданами 52 разных стран.