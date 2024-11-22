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Израиль

Эдраи вновь предупредил жителей Бейрута: эти два объекта "Хизбаллы" будут вскоре взорваны

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 22 ноября 2024 г., 12:35 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 12:39
Эдраи вновь предупредил жителей Бейрута: эти два объекта "Хизбаллы" будут вскоре взорваны
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал очередное предупреждение жителям Дахии на юге Бейрута, призывая гражданских лиц, проживающих в двух объектах, используемых "Хизбаллой", эвакуироваться и отойти от будущих целей не менее чем на 500 метров.

"Вы находитесь рядом с объектами "Хизбаллы", против которых ЦАХАЛ будет действовать в ближайшем будущем, – подчеркивает Авихай Эдраи. – Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно покинуть эти объекты и прилегающие к ним здания и держаться от них на расстоянии не менее 500 метров".

На прилагаемых к предупреждению картах, на которых красным помечены объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы", видно, что один из этих объектов расположен всего в нескольких десятках метров от газовой станции, а второй – между двумя школами.

Израиль
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