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Израиль

В многоквартирном доме в Ашдоде обезврежено взрывное устройство

время публикации: 22 октября 2024 г., 00:10 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 00:10
В многоквартирном доме в Ашдоде обезврежено взрывное устройство
Flash90. Фото: М.Таусиг

Жители одного из многоэтажных домов в Ашдоде сообщили в полицию о подозрительном предмете, похожем на взрывное устройство.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что отправленные на место происшествия саперы подтвердили, что найдено взрывное устройство. Оно было обезврежено, а затем передано в лабораторию для дальнейшего изучения.

Из полиции сообщают, что речь идет об инциденте на криминальной почве, а не о попытке теракта.

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