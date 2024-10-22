В многоквартирном доме в Ашдоде обезврежено взрывное устройство
время публикации: 22 октября 2024 г., 00:10 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 00:10
Жители одного из многоэтажных домов в Ашдоде сообщили в полицию о подозрительном предмете, похожем на взрывное устройство.
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что отправленные на место происшествия саперы подтвердили, что найдено взрывное устройство. Оно было обезврежено, а затем передано в лабораторию для дальнейшего изучения.
Из полиции сообщают, что речь идет об инциденте на криминальной почве, а не о попытке теракта.
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