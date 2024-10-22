В многоквартирном доме в Ашдоде обезврежено взрывное устройство

Жители одного из многоэтажных домов в Ашдоде сообщили в полицию о подозрительном предмете, похожем на взрывное устройство.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что отправленные на место происшествия саперы подтвердили, что найдено взрывное устройство. Оно было обезврежено, а затем передано в лабораторию для дальнейшего изучения.

Из полиции сообщают, что речь идет об инциденте на криминальной почве, а не о попытке теракта.