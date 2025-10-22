x
22 октября 2025
22 октября 2025
22 октября 2025
последняя новость: 19:09
22 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

"Ликуд" решил вывести Юлия Эдельштейна из состава комиссии по иностранным делам и обороне

Иудея и Самария
Ликуд
Кнессет
время публикации: 22 октября 2025 г., 18:08 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 18:29
"Ликуд" решил вывести Юлия Эдельштейна из состава комиссии по иностранным делам и обороне
Yonatan Sindel/Flash90

В "Ликуде" приняли решение вывести Юлия Эдельштейна из состава парламентской комиссии по иностранным делам и обороне. Это стало реакцией на то, что Эдельштейн проголосовал за законопроект Ави Маоза о распространении суверенитета на всю Иудею и Самарию вопреки распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Голос Эдельштейна стал решающим для принятия законопроекта в предварительном чтении.

В "Ликуде" обвиняют Эдельштейна в нарушении партийной дисциплины.

Отметим, что Эдельштейн был председателем парламентской комиссии по иностранным делам и обороне и был отстранен от должности после того, как отказался продвигать законопроект о призыве в армию в том виде, в котором его хотели видеть религиозные партии.

