"Ликуд" решил вывести Юлия Эдельштейна из состава комиссии по иностранным делам и обороне

В "Ликуде" приняли решение вывести Юлия Эдельштейна из состава парламентской комиссии по иностранным делам и обороне. Это стало реакцией на то, что Эдельштейн проголосовал за законопроект Ави Маоза о распространении суверенитета на всю Иудею и Самарию вопреки распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Голос Эдельштейна стал решающим для принятия законопроекта в предварительном чтении.

В "Ликуде" обвиняют Эдельштейна в нарушении партийной дисциплины.

Отметим, что Эдельштейн был председателем парламентской комиссии по иностранным делам и обороне и был отстранен от должности после того, как отказался продвигать законопроект о призыве в армию в том виде, в котором его хотели видеть религиозные партии.