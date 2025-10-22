Эдельштейн: "Призываю сионистские фракции голосовать за законопроект Маоза"

Депутат Кнессета Юлий Эдельштейн ("Ликуд") опубликовал заявление по поводу голосования за законопроект по распространению суверенитета на Иудею и Самарию.

"Именно в настоящее время крайне важным является распространение суверенитета на все районы нашего Отечества. Как человек, который боролся за Эрец Исраэль все годы пребывания в парламенте, исходя из глубокой веры в справедливость нашего дела, я призываю все сионистские фракции поддержать законопроект", – заявил Эдельштейн.

Напомним, что Эдельштейн был единственным депутатом от "Ликуда", проголосовавшим за законопроект Маоза. Именно его голосование принесло победу сторонникам законопроекта.

После голосования в "Ликуде" заявили о намерении наложить санкции на тех, кто нарушил коалиционную дисциплину.