Израиль

Ликуд
Юлий Эдельштейн
время публикации: 22 октября 2025 г., 16:16 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 16:16
Эдельштейн: "Призываю сионистские фракции голосовать за законопроект Маоза"
Yonatan Sindel/Flash90

Депутат Кнессета Юлий Эдельштейн ("Ликуд") опубликовал заявление по поводу голосования за законопроект по распространению суверенитета на Иудею и Самарию.

"Именно в настоящее время крайне важным является распространение суверенитета на все районы нашего Отечества. Как человек, который боролся за Эрец Исраэль все годы пребывания в парламенте, исходя из глубокой веры в справедливость нашего дела, я призываю все сионистские фракции поддержать законопроект", – заявил Эдельштейн.

Напомним, что Эдельштейн был единственным депутатом от "Ликуда", проголосовавшим за законопроект Маоза. Именно его голосование принесло победу сторонникам законопроекта.

После голосования в "Ликуде" заявили о намерении наложить санкции на тех, кто нарушил коалиционную дисциплину.

Израиль
