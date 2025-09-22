Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 22 сентября, температура будет выше среднесезонной, особенно жарко на севере и в центре страны. Солнечно. Туман на побережье Средиземного моря и на севере Негева.

В Иерусалиме – 19-34 градусов, в Тель-Авиве – 23-31, в Хайфе – 23-32, в Эйлате – 26-37, в Беэр-Шеве – 22-33, на побережье Мертвого моря – 26-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-30, в Ариэле – 20-36, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-39, на Голанских высотах – 25-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

Во вторник будет жарко. В среду-четверг – значительное понижение температуры.