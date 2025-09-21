Смотрича и Бен-Гвира не пригласили на обсуждение реакции Израиля на волну признаний Палестины

Биньямин Нетаниягу созвал экстренное совещание после того, как Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании палестинского государства. На закрытой встрече обсуждались возможные варианты ответа Израиля на волну признаний и способы противодействия дипломатическому давлению.

По информации сайта "Мако", чтобы избежать политических споров на эту встречу не были приглашены Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич.

Присутствовавшие рассматривали различные формы применения суверенитета в зонах А, В и С, включая аннексию территорий в Иорданской долине. По данным "Мако", Биньямин Нетаниягу отложил принятие решения до своего возвращения из США. Кроме того, рассматривалась возможность закрытия иностранных консульств, в первую очередь, представительства Франции.

"Мако" пишет, что во время обсуждения премьер-министр Нетаниягу и министр Рон Дермер подчеркивали, что в сложившейся ситуации очень важно свои действия координировать с администрацией Трампа, отметив, что при правильном подходе ситуацию можно обратить в пользу Израиля.