Израиль

Условия для купания на пляжах Израиля в дни праздника Рош а-Шана

Средиземное море
Погода
Мертвое море
Кинерет
Пляжи
время публикации: 22 сентября 2025 г., 06:55 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 06:56
Фото NEWSru.co.il

В дни праздника Рош а-Шана, 22-24 сентября, будет жарко. На пляжах очень много отдыхающих. Около восточного побережья Средиземного моря медуз почти нет.

Температура будет примерно соответствующей или выше среднесезонной. Особенно жарко в горных и внутренних районах.

На побережье Средиземного моря днем – 30-31 градусов по Цельсию. При этом температура воды – 29 градусов. Высота волн – до 1 м.

В Эйлате днем – 36-38 градусов. В Эйлатском заливе волны до 0,5 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 27 градусов.

На берегу Кинерета температура днем – 35-40 градусов. Волны до 0,6 м. Температура воды – 29 градус.

На берегу Мертвого моря температура днем – 34-36 градусов. Волны до 0,6 м. Температура воды – около 30 градусов.

Израиль
