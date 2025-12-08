Начата проверка в отношении юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары

Ответственный за рассмотрение жалоб на представителей государства в судах отставной судья Менахем Финкельштейн начал проверку действий юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары в отношении расследования против депутата от "Ликуда" Ханоха Мильвицкого. Об этом сообщил в понедельник, 8 декабря, журналист i24News Авишай Гринцайг.

Речь идет о приказе юридической советницы вызвать Мильвицкого на допрос в связи с подозрениями об изнасиловании сразу после того, как стало известно о грядущем назначении Мильвицкого на пост исполняющего обязанности председателя финансовой комиссии Кнессета и после того, как правительство приступило к процессу увольнения юрсоветницы.

При этом женщина, обвинившая Ханоха Мильвицкого в изнасиловании, подала жалобу за год до того, как самого Мильвицкого вызвали на допрос – и юрсоветница была об этом осведомлена. Ранее газета "Гаарец" сообщала со ссылкой на анонимные источники, что в правоохранительных органах высказывают сомнения в возможности обосновать подозрения в изнасиловании. Это связано с тем, что подозреваемая живет в России и отказывается давать показания.

В коалиции заявили, что решение Баарав-Миары продиктовано политическими мотивами, и момент выбран не случайно. Отставной судья Менахем Финкельштейн проверяет эти утверждения.