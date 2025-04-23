x
23 апреля 2025
|
последняя новость: 19:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 апреля 2025
|
23 апреля 2025
|
последняя новость: 19:13
23 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Психологический террор: ХАМАС опубликовал видеозапись с заложником Омри Мираном

Газа
Заложники
ХАМАС
время публикации: 23 апреля 2025 г., 18:11 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 18:17
Омри Миран

В среду, 23 апреля, террористическая организация ХАМАС опубликовало видеозапись, на которой показан заложник Омри Миран, похищенный из Нахаль-Оза 7 октября 2023 года. На момент похищения ему было 46 лет. Несколько недель назад ему исполнилось 48 лет.

Семья Омри попросила не публиковать это видео, но дала разрешение на публикацию одного кадра.

Предыдущее видео с Омри Мираном ХАМАС публиковал около года назад.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 февраля 2025

18 семей заложников, остающихся в Газе, получили уведомления, что их близкие живы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 апреля 2024

"Психологический террор": ХАМАС вновь опубликовал видео с похищенными
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 октября 2023

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе