Психологический террор: ХАМАС опубликовал видеозапись с заложником Омри Мираном

В среду, 23 апреля, террористическая организация ХАМАС опубликовало видеозапись, на которой показан заложник Омри Миран, похищенный из Нахаль-Оза 7 октября 2023 года. На момент похищения ему было 46 лет. Несколько недель назад ему исполнилось 48 лет.

Семья Омри попросила не публиковать это видео, но дала разрешение на публикацию одного кадра.

Предыдущее видео с Омри Мираном ХАМАС публиковал около года назад.