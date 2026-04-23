"Хизбалла" разместила подземный штаб на глубине 25 метров под магазином одежды

Военнослужащие 769 бригады под командованием 91-й дивизии продолжают действовать южнее передовой линии обороны с целью предотвращения непосредственной угрозы населенным пунктам севера Израиля.

В рамках операций по выявлению и уничтожению террористической инфраструктуры в деревне Аль-Хиям на юге Ливана бойцы обнаружили внутри гражданского магазина одежды туннель на глубине около 25 метров, который использовался как штаб террористической организации "Хизбалла".

Внутри были помещения, служившие для управления боевыми действиями боевиков организации, а также хранилось оружие.

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что "Хизбалла" внедряет свою инфраструктуру в гражданскую среду, тем самым подвергая опасности жителей Ливана. Строительство подземной инфраструктуры в гражданских районах Ливана является циничным и спланированным использованием местного населения для продвижения террористических целей.

ЦАХАЛ продолжит действовать в районе передовой линии обороны и устранять угрозы гражданам Государства Израиль.