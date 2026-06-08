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Ближний Восток

Трамп: "У Нетаниягу не будет иного выбора, кроме как принять соглашение с Ираном"

Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Война с Ираном
время публикации: 08 июня 2026 г., 01:25 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 01:37
Дональд Трамп
AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп заявил газете Financial Times: "У Нетаниягу не будет иного выбора, кроме как принять соглашение с Ираном. Не он решает, а я".

По словам Трампа, иранская атака не повлияла на его желание продолжить переговоры с Ираном.

Согласно публикации, на вопрос о том, что он предпримет, если потенциальное соглашение с Ираном сорвется, Трамп ответил, что рассмотрит возможность проведения операции коммандос.

Ближний Восток
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