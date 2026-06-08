Трамп: "У Нетаниягу не будет иного выбора, кроме как принять соглашение с Ираном"

Президент США Дональд Трамп заявил газете Financial Times: "У Нетаниягу не будет иного выбора, кроме как принять соглашение с Ираном. Не он решает, а я".

По словам Трампа, иранская атака не повлияла на его желание продолжить переговоры с Ираном.

Согласно публикации, на вопрос о том, что он предпримет, если потенциальное соглашение с Ираном сорвется, Трамп ответил, что рассмотрит возможность проведения операции коммандос.