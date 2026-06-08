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последняя новость: 01:54
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Израиль

Больницы получили указание перевести работу в подземные защищенные помещения

Минздрав
время публикации: 08 июня 2026 г., 01:54 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 01:54
Больницы получили указание перевести работу в подземные защищенные помещения
Yossi Aloni/FLASH90

Больницы по всему Израилю получили указание перевести работу в подземные защищенные помещения и подготовить персонал к быстрому переходу на чрезвычайное положение в связи с возобновлением обстрелов со стороны Ирана.

В заявлении министерства здравоохранения говорится, что больницам также предписано подготовиться к выписке пациентов, которые могут быть отпущены домой.

Кроме того, по сообщению министерства, клиники больничных касс и центры матери и ребенка ("Типат халав"), не имеющие поблизости бомбоубежищ, 8 июня работать не будут.

Израиль
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