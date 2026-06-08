Подземные станции скоростного трамвая в Гуш-Дане останутся открытыми ночью

В связи с ситуацией в сфере безопасности компания "Тевель", управляющая "красной" линией скоростного трамвая в Гуш-Дане, объявила, что подземные станции останутся открытыми всю ночь. Станция "Карлебах" будет закрыта в соответствии с инструкциями Управления тылом.

Открытыми останутся станции "Алленби", "Йегудит", "Шауль а-Мелех" и "Арлозоров" в Тель-Авиве, "Бялик" и "Аба Гилель" в Рамат-Гане, "Бен-Гурион" и "Ааронович" в Бней-Браке и "Эм-Мошавот" в Петах-Тикве.

Все открытые станции работают круглосуточно и имеют разрешение Управления тылом на использование в качестве убежищ во время тревоги. При входе на станцию ​​необходимо соблюдать порядок и следовать инструкциям, собираться в обозначенных зонах и подчиняться персоналу станции.