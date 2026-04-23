ЦАХАЛ: на юге Ливана захвачен в плен боевик "Радуана". Видео
время публикации: 23 апреля 2026 г., 08:07 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 08:16
ЦАХАЛ сообщил, что бойцы 300-й бригады "Барам" задержали на юге Ливана боевика подразделения "Радуан" террористической организации "Хизбалла".
По данным армии, накануне военные, действующие к югу от передовой линии обороны, выявили боевика, который готовил террористическую атаку против израильских сил. Вскоре после этого он сдался и был задержан, а затем передан для дальнейшего допроса в подразделение 504 Управления военной разведки.
В армии отмечают, что задержание произошло после масштабной операции по уничтожению террористической инфраструктуры в этом районе.