23 апреля 2026
Израиль

Задержан житель Бейт-Шемеша, подозреваемый в сжигании флага Израиля

Полиция
время публикации: 23 апреля 2026 г., 08:41 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 08:43
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Иерусалимского округа сообщила о задержании 27-летнего жителя Бейт-Шемеша по подозрению в надругательстве над государственным флагом Израиля в День независимости в Иерусалиме.

По данным полиции, подозреваемый публично сжег флаг.

Позже он был задержан и доставлен на допрос.

Сегодня его должны доставить в мировой суд для рассмотрения вопроса о продлении ареста.

