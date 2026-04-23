Задержан житель Бейт-Шемеша, подозреваемый в сжигании флага Израиля
время публикации: 23 апреля 2026 г., 08:41 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 08:43
Полиция Иерусалимского округа сообщила о задержании 27-летнего жителя Бейт-Шемеша по подозрению в надругательстве над государственным флагом Израиля в День независимости в Иерусалиме.
По данным полиции, подозреваемый публично сжег флаг.
Позже он был задержан и доставлен на допрос.
Сегодня его должны доставить в мировой суд для рассмотрения вопроса о продлении ареста.