В Харише во время празднования Дня независимости было совершено нападение на полицейских

Во время празднования Дня независимости в Харише были атакованы полицейские, обеспечивавшие порядок на массовых мероприятиях.

Как сообщает пресс-служба полиции, во время пресечения беспорядков пятеро подозреваемых напали на сотрудников правоохранительных органов, пытались помешать их действиям.

Двое полицейских получили травмы.

Нападавшие были задержаны и доставлены на допрос. Суд продлил срок их ареста до 23 апреля, и полиция намерена вновь просить о его продлении.