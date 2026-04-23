В Харише во время празднования Дня независимости было совершено нападение на полицейских
время публикации: 23 апреля 2026 г., 09:09 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 09:11
Во время празднования Дня независимости в Харише были атакованы полицейские, обеспечивавшие порядок на массовых мероприятиях.
Как сообщает пресс-служба полиции, во время пресечения беспорядков пятеро подозреваемых напали на сотрудников правоохранительных органов, пытались помешать их действиям.
Двое полицейских получили травмы.
Нападавшие были задержаны и доставлены на допрос. Суд продлил срок их ареста до 23 апреля, и полиция намерена вновь просить о его продлении.