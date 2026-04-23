23 апреля 2026
|
последняя новость: 09:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Харише во время празднования Дня независимости было совершено нападение на полицейских

Полиция
время публикации: 23 апреля 2026 г., 09:09 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 09:11
Пресс-служба полиции Израиля

Во время празднования Дня независимости в Харише были атакованы полицейские, обеспечивавшие порядок на массовых мероприятиях.

Как сообщает пресс-служба полиции, во время пресечения беспорядков пятеро подозреваемых напали на сотрудников правоохранительных органов, пытались помешать их действиям.

Двое полицейских получили травмы.

Нападавшие были задержаны и доставлены на допрос. Суд продлил срок их ареста до 23 апреля, и полиция намерена вновь просить о его продлении.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 апреля 2026

