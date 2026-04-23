После аварии задержан мужчина, совершивший нападение на подругу и угнавший ее машину

Полиция Кирьят-Гата задержала мужчину, подозреваемого в нападении на свою подругу, угоне ее автомобиля и бегстве с места происшествия.

Как сообщает пресс-служба полиции, во время бегства подозреваемый попал в аварию, автомобиль перевернулся. Подозреваемый получил травмы и скрылся с места ДТП.

Позже подозреваемый был найден и задержан.