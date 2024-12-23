x
23 декабря 2024
|
последняя новость: 19:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 декабря 2024
|
23 декабря 2024
|
последняя новость: 19:30
23 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Сара Нетаниягу подает в суд на телеканалы и журналистов за публикацию "ложных утверждений"

Суд
Сара Нетаниягу
Скандалы
время публикации: 23 декабря 2024 г., 18:31 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 18:51
Сара Нетаниягу подает в суд на телеканалы и журналистов за публикацию "ложных утверждений"
Debbie Hill/Pool Photo via AP

Жена главы правительства Сара Нетаниягу подала иск против новостной службы 12 канала ИТВ, 13 канала "Решет", госкорпорации телерадиовещания "Таагид", а также репортера 12 телеканала Омри Манива и владельца телеграм-канала "Хадашот ба-Зман" Уди Мизрахи.

Этот иск связан с публикацией сообщения о том, что журналисты и ведущие телеграм-каналов якобы получают секретную информацию, касающуюся различных событий и планов в сфере безопасности, от различных знакомых супруги главы правительства, которым она якобы сообщает ее в приватных беседах.

В исковом заявлении подчеркивается, что речь идет о ложных утверждениях, которые порочат честь и достоинство Сары Нетаниягу. Она требует принесения официальных извинений, публикации опровержения и выплаты компенсации в размере 500 тысяч шекелей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 22 декабря 2024

13 канал ИТВ: Прокуратура взвешивает возможность начать расследование против Сары Нетаниягу
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 22 декабря 2024

"Маaрив": Тали Готлиб требует начать расследование против журналистки Иланы Даян
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 22 декабря 2024

12 канал ИТВ: по фактам программы "Увда" против Сары Нетаниягу поданы десятки жалоб
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 декабря 2024

Программа "Увда": Сара Нетаниягу использовала активистов "Ликуда" для травли противников своего мужа