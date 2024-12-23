Сара Нетаниягу подает в суд на телеканалы и журналистов за публикацию "ложных утверждений"

Жена главы правительства Сара Нетаниягу подала иск против новостной службы 12 канала ИТВ, 13 канала "Решет", госкорпорации телерадиовещания "Таагид", а также репортера 12 телеканала Омри Манива и владельца телеграм-канала "Хадашот ба-Зман" Уди Мизрахи.

Этот иск связан с публикацией сообщения о том, что журналисты и ведущие телеграм-каналов якобы получают секретную информацию, касающуюся различных событий и планов в сфере безопасности, от различных знакомых супруги главы правительства, которым она якобы сообщает ее в приватных беседах.

В исковом заявлении подчеркивается, что речь идет о ложных утверждениях, которые порочат честь и достоинство Сары Нетаниягу. Она требует принесения официальных извинений, публикации опровержения и выплаты компенсации в размере 500 тысяч шекелей.