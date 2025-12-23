x
Израиль

ДТП на шоссе 386, пострадали четыре человека

ДТП
время публикации: 23 декабря 2025 г., 15:55 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 16:15
ДТП на шоссе 386, пострадали четыре человека
Пресс-служба МАДА

Два автомобиля столкнулись на шоссе 386 неподалеку от заповедника Ар-Геула. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики службы "Маген Давид Адом" оказали неотложную помощь четверым пострадавшим.

Женщина в возрасте около 30 лет получила множественные тяжелые травмы, на машине интенсивной терапии ее эвакуировали в больницу "Адаса Эйн-Керем" в тяжелом, но стабильном состоянии. Еще одна машина скорой помощи эвакуировала троих остальных пострадавших с легкими травмами.

Израиль
