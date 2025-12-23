x
23 декабря 2025
23 декабря 2025
Израиль

БАГАЦ не стал замораживать решение правительства о закрытии "Галей ЦАХАЛ"

время публикации: 23 декабря 2025 г., 15:33 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 15:36
БАГАЦ не стал замораживать решение правительства о закрытии "Галей ЦАХАЛ"
Yonatan Sindel/FLASH90

Председатель БАГАЦа Ицхак Амит обязал правительство дать официальный ответ на иски с требованием предотвратить закрытие армейской радиостанции "Галей ЦАХАЛ". Он также постановил, что иски будут рассмотрены до конца января 2026 года. При этом Ицхак Амит не стал выносить временное постановление, запрещающее реализацию решения правительства.

Напомним, министр обороны Исраэль Кац назначил енерального директора министерства обороны генерал-майора в отставке Амира Барама руководителем рабочей группы по закрытию радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

Рабочая группа должна будет провести расторжение договоров с гражданскими лицами, работающими на радиостанции, определить новые назначения для военнослужащих, а также принять решение о судьбе активов и имущества радиостанции.

22 декабря правительство Израиля единогласно утвердило решение министра обороны Исраэля Каца о закрытии радиостанции "Галей ЦАХАЛ". Работники радиостанции обратились к министру обороны с требованием отозвать это решение, а также подали иск в БАГАЦ.

