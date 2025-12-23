Госконтролер: "Иерусалим уязвим, уроки 7 октября не усвоены, решения игнорируются"

Государственный контролер Матаньягу Энгельман опубликовал отчет, посвященный эффективности заградительного барьера (забора безопасности) и контрольно-пропускных пунктов в окрестностях Иерусалима. Проверка показала, что даже после трагедии 7 октября 2023 года правительство и силовые структуры не решили коренные проблемы, оставляя столицу Израиля и ее жителей под угрозой проникновения террористов.

Несмотря на миллиардные вложения, забор безопасности вокруг Иерусалима, протяженность которого составляет сотни километров, остается проницаемым. Госконтролер подчеркивает, что на 39% маршрута барьер фактически отсутствует. Существуют огромные прорехи, через которые палестинцы могут беспрепятственно проникать на территорию Израиля: один из участков открыт на протяжении 11 км, другой – на 6 км, третий – на протяжении 250 метров.

Только за первый квартал 2023 года в этом секторе было задержано 2427 нелегалов, а в первом квартале 2024 года – 1233. Однако реальные цифры проникновений намного выше: данные ЦАХАЛа фиксируют сотни прорывов границы, в то время как пограничная полиция регистрирует лишь десятки таких случаев, что говорит о провале оперативного реагирования.

Один из самых тревожных выводов отчета касается безопасности военнослужащих-наблюдательниц. Несмотря на трагедию 7 октября, когда наблюдательницы были убиты и похищены из штабов, расположенных вплотную к границе с Газой, в иерусалимском секторе ситуация не изменилась. Оперативные штабы с наблюдательницами по-прежнему расположены в непосредственной близости к линии разграничения, что ставит под угрозу жизни девушек-военнослужащих. Более того, выявлены проблемы с резервным электропитанием для систем наблюдения: в случае отключения электричества (или диверсии) "электронные глаза" армии могут просто погаснуть, и система останется слепой во время атаки.

Отчет также раскрывает системный управленческий кризис. В зоне окрестностей Иерусалима действуют разные силы безопасности: полиция, пограничники, ЦАХАЛ и гражданская охрана. Это создает путаницу и отсутствие координации и единого командования.

Госконтролер также критикует правительство за хроническое неисполнение собственных решений. Например, еще в 2005 году премьер-министр Ариэль Шарон утвердил план по передаче управления КПП от полиции и военных профессиональному гражданскому ведомству (Управлению КПП). С тех пор прошло 20 лет, но ни один КПП в окрестностях Иерусалима не был передан гражданскому управлению. Кабинет министров по вопросам безопасности годами не обсуждает статус выполнения этих решений. Это приводит к тому, что полиция вынуждена заниматься несвойственными ей задачами, с которыми она не справляется из-за нехватки ресурсов и подготовки.

До 7 октября 2023 года у Иерусалимского округа полиции вообще не было актуального сценария, предусматривающего массовый прорыв границы террористами. Даже новые инструкции, подготовленные после начала войны, не дают полного оперативного ответа на сценарий одновременного прорыва во многих точках.

Кроме того, ШАБАК (Общая служба безопасности) не предоставляет полиции четких инструкций по досмотру людей на КПП несмотря на то, что правительство возложило на него эту обязанность еще 20 лет назад. Это создает пробелы в системе безопасности, через которые в Израиль могут быть ввезены оружие и взрывчатка.

Инфраструктура КПП не соответствует росту населения. За последние 5 лет поток пешеходов вырос на 53%, а грузовиков на 23%. Это приводит к давке, опасному столпотворению и многочасовым пробкам. Например, в Рамадан 2023 года из-за давки на КПП пострадали 280 человек. Такие условия не только унижают достоинство людей, но и создают идеальную почву для терактов против сил безопасности и гражданских лиц, застрявших в пробках.

Невыполнение правительственных решений по "Отеф Иерушалаим" влечет за собой тяжелые последствия в сфере безопасности, а также наносит политический и экономический ущерб. Отчет показывает, что спустя годы после возведения забора безопасности он не выполняет свою функцию: не препятствует проникновению нелегалов и террористов. Эти недостатки требуют немедленного вмешательства и регулярного контроля на военно-политическом уровне, особенно в свете растущих угроз после 7 октября.

Для исправления ситуации требуются комплексные и безотлагательные меры: министр обороны должен принять решение о строительстве барьера на открытых участках, так как в нынешнем виде он не обеспечивает необходимой защиты. Параллельно министры обороны и национальной безопасности при содействии СНБ обязаны устранить проблемы координации между полицией и ЦАХАЛом, назначив постоянных командиров на КПП и выстроив четкую иерархию для эффективного реагирования на угрозы. Премьер-министру совместно с профильными министрами необходимо продвигать решение о передаче КПП под гражданское управление, для чего СНБ должен завершить штабную работу и представить правительству план и бюджет. Кроме того, ЦАХАЛ и полиция должны пересмотреть расположение оперативных штабов, обеспечив защиту и резервное питание для работы наблюдательниц, а полиция обязана ускорить обновление сценариев угроз с учетом уроков 7 октября для повышения боеготовности МАГАВ.

Ответственность за исправление недостатков, изложенных в отчете, лежит на премьер-министре, министре обороны, министре национальной безопасности, начальнике генштаба ЦАХАЛа, генинспекторе полиции, а также командующих Центральным военным округом ЦАХАЛа, Иерусалимским округом полиции и МАГАВ.