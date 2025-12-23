Внимание, розыск: пропала 40-летняя Жанар Ситкалиева

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розысках пропавшей. Пропала 40-летняя Жанар Ситкалиева, которая вышла в 03:30 из больницы "Шаарей Цедек" в Иерусалиме, и с тех пор от нее не было вестей.

Сотрудники полиции Иерусалимского округа при поддержке волонтеров с раннего утра ведут розыски пропавшей.

Приметы пропавшей: рост около 170 см, стройная, светлый оттенок кожи, короткие коричневые волосы. Была одета в черные брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят обратиться в полицию по телефону 100 или в полицейский участок Мория по телефону 02-5683222.