23 декабря 2025
20:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
23 декабря 2025
23 декабря 2025
последняя новость: 20:50
23 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Внимание, розыск: пропал 44-летний Гилад Даниэль, житель Кфар-Зейтим

Розыск
время публикации: 23 декабря 2025 г., 20:50
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 44-летнего Гилада Даниэля, жителя мошава Кфар-Зейтим. В последний раз его видели 22 декабря недалеко от дома.

Приметы пропавшего: рост 1.70, среднего телосложения, темные волосы, носит бороду.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию в Хевроне по телефону 04-6728444.

Израиль
