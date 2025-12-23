Внимание, розыск: пропал 44-летний Гилад Даниэль, житель Кфар-Зейтим

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 44-летнего Гилада Даниэля, жителя мошава Кфар-Зейтим. В последний раз его видели 22 декабря недалеко от дома.

Приметы пропавшего: рост 1.70, среднего телосложения, темные волосы, носит бороду.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию в Хевроне по телефону 04-6728444.