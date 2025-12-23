Беннет в заявлении для СМИ обвинил Нетаниягу в попытке скрыть предательство в своей канцелярии

Экс-глава правительства Нафтали Беннет выступил с заявлением для СМИ, касающегося дела "Катаргейт". Поводом для его выступления стало вчерашнее интервью Эли Фельдштейна телеканалу "Кан-11".

Беннет заявил, что в разгар войны в канцелярии главы правительства работали люди, получающие деньги от Катара – страны, являющейся главным спонсором ХАМАСа. "Это самое тяжелое предательство в истории Израиля", – обвинил Беннет.

По словам экс-премьера, Биньямин Нетаниягу пытается скрыть предательство в своем окружении. "С момента, когда он узнал об этой истории, он должен был первым поднять шум и все исправить. Я был премьер-министром и знаю, насколько сложное этот решение. Я бы распорядился немедленно открыть уголовное расследование, чтобы убедиться, что мои советники не получают деньги от Катара. С момента разоблачения этой истории Нетаниягу пытается помешать выяснению истины – мы это видели вчера в интервью", – продолжил он.

Нафтали Беннет обратился к ШАБАКу и полиции с просьбой довести до конца расследование дела "Катаргейт".

В ответ на обвинения Беннета партия "Ликуд" заявила, что Исраэль Эйнхорн и Эли Фельдштейн никогда не работали в канцелярии главы правительства, и ни в одном из опубликованных материалов не говорится о причастности канцелярии премьер-министра к скандалу. "С начала войны канцелярия премьер-министра и премьер-министр критиковали Катар, а Катар огромное количество раз критиковал премьер-министра. Премьер-министр также подвергался критике за нападки на Катар – израильские СМИ и представители системы безопасности считали, что это может помешать сделке по заложникам".

"Ликуд" также заявил, что "предательством" было создание Беннетом правительства вместе с "Братьями-мусульманами".