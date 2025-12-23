x
23 декабря 2025
|
последняя новость: 20:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 декабря 2025
|
23 декабря 2025
|
последняя новость: 20:50
23 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Беннет в заявлении для СМИ обвинил Нетаниягу в попытке скрыть предательство в своей канцелярии

Биньямин Нетаниягу
Нафтали Беннет
Катар
время публикации: 23 декабря 2025 г., 20:43 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 20:43
Нафтали Беннет
Avshalom Sassoni/Flash90

Экс-глава правительства Нафтали Беннет выступил с заявлением для СМИ, касающегося дела "Катаргейт". Поводом для его выступления стало вчерашнее интервью Эли Фельдштейна телеканалу "Кан-11".

Беннет заявил, что в разгар войны в канцелярии главы правительства работали люди, получающие деньги от Катара – страны, являющейся главным спонсором ХАМАСа. "Это самое тяжелое предательство в истории Израиля", – обвинил Беннет.

По словам экс-премьера, Биньямин Нетаниягу пытается скрыть предательство в своем окружении. "С момента, когда он узнал об этой истории, он должен был первым поднять шум и все исправить. Я был премьер-министром и знаю, насколько сложное этот решение. Я бы распорядился немедленно открыть уголовное расследование, чтобы убедиться, что мои советники не получают деньги от Катара. С момента разоблачения этой истории Нетаниягу пытается помешать выяснению истины – мы это видели вчера в интервью", – продолжил он.

Нафтали Беннет обратился к ШАБАКу и полиции с просьбой довести до конца расследование дела "Катаргейт".

В ответ на обвинения Беннета партия "Ликуд" заявила, что Исраэль Эйнхорн и Эли Фельдштейн никогда не работали в канцелярии главы правительства, и ни в одном из опубликованных материалов не говорится о причастности канцелярии премьер-министра к скандалу. "С начала войны канцелярия премьер-министра и премьер-министр критиковали Катар, а Катар огромное количество раз критиковал премьер-министра. Премьер-министр также подвергался критике за нападки на Катар – израильские СМИ и представители системы безопасности считали, что это может помешать сделке по заложникам".

"Ликуд" также заявил, что "предательством" было создание Беннетом правительства вместе с "Братьями-мусульманами".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 декабря 2025

"Кан": правоохранительные органы проверят рассказ Фельдштейна о ночной встрече с Браверманом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 декабря 2025

Депутат от "Еш Атид" потребовал заморозить назначение Бравермана послом Израиля в Великобритании
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 декабря 2025

Эли Фельдштейн в интервью "Кан-11" рассказал о "невидимой" стороне работы с Нетаниягу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 декабря 2025

Урих заявил: если бы стало известно, что Фельдштейн работает на Катар, "он вылетел бы в окно"