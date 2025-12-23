Полиция сообщила об обнаружении останков Итамара Шлезингера, пропавшего два года назад

33-летний Итамар Шлезингер пропал в сентябре 2023 года после ДТП в поселке Эйн-Ход. Его поиски велись на земле и с воздуха, полиции помогали десятки добровольцев.

Пресс-служба полиции сообщает, что 18 декабря недалеко от Эйн-Ход были найдены останки человека. Они были переданы в институт судебной медицины.

Во вторник, 23 декабря, эксперты сообщили, что останки принадлежат Итамару Шлезингеру.

В полиции отмечают, что в течение двух лет поиски пропавшего мужчины не прекращались. Сегодня, 23 декабря, полицией были обнаружены еще несколько фрагментов останков, которые отправлены на экспертизу.

В полиции подчеркивают: следствие по делу исчезновения Итамара Шлезингера все еще продолжается.