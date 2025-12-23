x
23 декабря 2025
|
последняя новость: 18:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 декабря 2025
|
23 декабря 2025
|
последняя новость: 18:11
23 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Трое подозреваемых в нападении на беременную женщину в Яффо помещены под домашний арест

Полиция
Судебные решения
Суд
время публикации: 23 декабря 2025 г., 17:51 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 18:14
Трое подозреваемых в нападении на беременную женщину в Яффо помещены под домашний арест
Avshalom Sassoni/Flash90

Мировой суд в Тель-Авиве распорядился перевести под домашний арест сроком на шесть дней трех подозреваемых в нападении на беременную женщину и ее близких в Яффо.

Подозреваемые освобождены из следственного изолятора, в котором находились с момента задержания, под денежную гарантию. Им запрещено общаться с другими фигурантами дела в течение 30 дней и приближаться к Яффо.

Представитель полиции, просивший суд о переводе подозреваемых под домашний арест, сообщил, что этот шаг согласован с прокуратурой и она не возражает.

В субботу, 13 декабря, в Яффо было совершено нападение на беременную женщину и членов ее семьи. Нападавшие распылили в лицо беременной женщины перечный газ и скрылись с места происшествия. Женщина была вынуждена обратиться в больницу. То, что жертвами нападения стала арабская семья, а нападавшие были евреями, стало причиной серьезной напряженности в Яффо, где прошли арабские марши протеста.

Спустя два дня после инцидента полиция сообщила о задержании подозреваемых, про которых известно, что они являются поселенцами и ранее были выдворены из Иудеи и Самарии.

Полиция утверждает, что нападение было совершено на националистической почве, подозреваемые приехали в Яффо с целью спровоцировать беспорядки.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 декабря 2025

Семье пострадавшей от нападения в Яффо разбили автомобиль
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 декабря 2025

Подана апелляция на продление ареста подозреваемых в нападении в Яффо
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 декабря 2025

Полиция: нападение на арабку в Яффо было спланированным, мотив – националистический
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 декабря 2025

Полиция разыскивает подозреваемых в нападении на беременную женщину в Яффо