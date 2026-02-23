Стрельба на границе с Ливаном. Комментарии ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что израильские военные открыли предупредительный огонь, чтобы отогнать от границы лиц, приблизившихся к ней с ливанской стороны.

В армии отмечают, что во время проверки выяснилось, что случайными выстрелами была повреждена дорога и контейнер в районе ливанской деревни Гаджар.

В результате этого инцидента нет раненых, но причинен ущерб имуществу.

ЦАХАЛ продолжает расследование этого инцидента.